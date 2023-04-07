На Гурзуфской накренилась труба ТЭЦ

Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

На Гурзуфской днем 7 апреля накренилась труба ТЭЦ. По словам очевидцев, сотрудников эвакуировали.

- Передают, что угрозы падения нет. Но труба уже прилично наклонилась. Все вышли на улицу, звонят родным, - рассказали очевидцы в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

В пресс-службе компании «Т-Плюс» подтвердили, что угрозы падения трубы действительно нет, и сообщили, что котельная работает в штатном режиме, теплоснабжение потребителей обеспечивается полностью.

- Сейчас на месте работает комиссия по установлению причин крена, начаты работы по выравниванию трубы. До конца дня труба будет приведена в вертикальное положение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «Т-Плюс».

Также там отметили, что сейчас ведется подготовка к последующему демонтажу - подготавливается оборудование, а также набираются профильные специалисты.

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