В Екатеринбурге дому-приюту, где сгорели десятки собак, собрали больше 10 миллионов рублей

Пожар унес жизни десятков питомцев. Фото: страница приюта в ВК

Чуть больше двух недель прошло с момента трагедии в доме-приюте для животных «Надин Ковчег», где в ночь на 21 марта сгорели около сотни собак и кошек.

Сразу после пожара организаторы учреждения обратились к неравнодушным уральцам за помощью. Трагедия, унесшая жизни питомцев, тронула сердца неравнодушных граждан. К 7 апреля на счет приюта перевели значительную сумму – 10 492 708 рублей.

- Это просто фантастическая сумма, о которой мы даже не могли мечтать. Она позволяет не только восстановить жизнедеятельность на месте пожара, но и начать, наконец, строительство нового «Надиного Ковчега» в Кольцово, - рассказывают руководители дома-приюта.

На собранные деньги приют начнут восстанавливать. Фото: страница приюта в ВК

Волонтеры выражают огромную благодарность всем, кто проявил участие в жизни приюта.

- Невозможного нет, когда так много хороших людей объединяются вокруг доброго дела, - говорят организатора приюта.

Предположительной причиной пожара в «Надином Ковчеге» стало замыкание проводки в вагончике для приготовления еды, пламя с которого перекинулось на вольер с животными. В момент пожара в приюте находились 124 собаки и два десятка кошек. Все кошки и половина собак заживо сгорели в огне.

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