Медикам в отдаленных территориях оказывается финансовая поддержка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Свердловской области стали бессрочными. Решение об этом принял глава региона Евгений Куйвашев. Ранее выплаты по программам утверждались раз в два года.

- Речь идет о предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским сотрудникам, работающим на селе или в городах с населением до 50 тысяч человек, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Что касается медиков в удаленных и труднодоступных территориях: 750 тысяч рублей будет выплачено в качестве единовременной компенсации фельдшерам, акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров общей врачебной практики, врачам - 1,5 миллиона рублей.

Фельдшеры, акушерки и медицинские сестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров общей врачебной практики, не входящих в перечень удаленных и труднодоступных территорий населенных пунктов, получат 500 тысяч рублей, врачи - 1 миллион рублей.

В департаменте информполитки региона также отметили, что медикам в отдаленных территориях также предоставляется жилье и другая финансовая поддержка.

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