Жительница Каменска-Уральского дважды попалась на уловку мошенников

Женщина взяла два кредита и подарила деньги мошенникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 апреля одни и те же мошенники дважды обманули 65-летнюю жительницу Каменска-Уральского, после чего женщина обратилась в полицию. Об этом пишет портал KU66.RU.

Сначала пенсионерке позвонил мужчина, который представился московским следователем и продиктовал номер своего «служебного удостоверения». Он сообщил женщине, что некий гражданин Ткаченко пытается оформить кредит на ее имя, поэтому нужно срочно отменить заявку на кредит.

После этого горожанке позвонила женщина, представившаяся сотрудницей одного из банков Юлией. Она сказала, что для отмены заявки нужно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет». После этого жительница Каменска-Уральского перевела мошенникам 250 тысяч рублей.

Через несколько часов Юлия снова позвонила женщине, сообщив, что на предыдущем платеже неверно указана сумма платежа, поэтому нужно перевести на тот же счет еще 200 тысяч рублей. Для этого нужно взять кредит в другом банке. Так горожанка и поступила.

Общая сумма ущерба – 450 тысяч рублей. В полиции возбудили два уголовных дела.