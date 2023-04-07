Глава департамента труда назвал причину дефицита кадров на уральских заводах

Уральские заводы срочно нуждаются в новых кадрах Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что на промышленных предприятиях региона не хватает 15 тысяч специалистов. Самая востребованная специальность – токарь. Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов прокомментировал ситуацию.

- Нельзя назвать это нехваткой. Это определенные последствия роста. Валовый региональный продукт в 2022 году у нас вырос на 7%. Соответственно, из-за роста, который сегодня мы переживаем на волне импортозамещения, на волне государственных мероприятий по поддержке промышленности, мы имеем увеличение числа вакансий, - рассказывает Дмитрий Антонов.

По его словам, эту цифру можно расширить. Примерно в начале марта вакансий было порядка 50 тысяч, сейчас их 52 тысячи. Пока тенденций к снижению этой цифры в Свердловской области нет. Это вакансии промышленного кластера, за промышленностью всегда подтягиваются и социальная сфера, и торговля. Есть вакансии в бюджетной сфере. В этой ситуации работодателя будут вынуждены соглашаться на условия рынка.

- В промышленности сегодня нужны токари (о чем говорил глава региона), нужны также инженеры, станочники, сверловщики, карусельщики. Это те люди, которые обслуживают традиционные для нашего региона производства – это металлообработка, добывающие и им сопутствующие предприятия, - говорит глава регионального департамента труда и занятости населения. - На Среднем Урале очень сильны кооперационные цепочки. Здесь мы во многом обгоняем остальную Россию.

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