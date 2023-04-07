Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 апреля 2023 7:30

В Карпинске бездомная собака напала на пятиклассницу на школьном дворе

Прокуратура проводит проверку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Собака напала на ребенка во время уроки физкультуры, который проходил на улице

Собака напала на ребенка во время уроки физкультуры, который проходил на улице

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карпинске бездомная собака напала на пятиклассницу на школьном дворе. Инцидент произошел 4 апреля во время пробежки на уроке физкультуре в школе №6. Прокуратура Карпинска проводит проверку.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья, в том числе во время образовательного процесса, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Сотрудники ведомства выяснят, какие меры предпринимались школой для обеспечения безопасности детей, действует ли на территории муниципалитета контракт на отлов бездомных животных, а также другие обстоятельства произошедшего. Также будет установлена степень повреждений, причиненных ребенку.

Напомним, ранее в Карпинске бездомные собаки напали на двух подростков. Инцидент произошел вечером 30 марта. У подростков после нападения собак диагностировали раны предплечья и голени.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru