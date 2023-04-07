Собака напала на ребенка во время уроки физкультуры, который проходил на улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карпинске бездомная собака напала на пятиклассницу на школьном дворе. Инцидент произошел 4 апреля во время пробежки на уроке физкультуре в школе №6. Прокуратура Карпинска проводит проверку.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья, в том числе во время образовательного процесса, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Сотрудники ведомства выяснят, какие меры предпринимались школой для обеспечения безопасности детей, действует ли на территории муниципалитета контракт на отлов бездомных животных, а также другие обстоятельства произошедшего. Также будет установлена степень повреждений, причиненных ребенку.

Напомним, ранее в Карпинске бездомные собаки напали на двух подростков. Инцидент произошел вечером 30 марта. У подростков после нападения собак диагностировали раны предплечья и голени.

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