На Ямале от сибирской язвы привили 150 тысяч оленей

Прививки сделали 150 тысячам оленей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа проводит весеннюю вакцинацию, которая сейчас подходит к завершению. В пяти районах региона работают 14 прививочных бригад. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Во время вакцинации от сибирской язвы привили 150 тысяч оленей, из них 33 тысячи животных получили индивидуальные бирки. Всех оленей исследуют на бруцеллез, для чего специалисты уже взяли порядка 18 тысяч проб крови.

Также сотрудники службы ветеринарии уделяют внимание здоровью собак, их прививают от бешенства. Специалисты вручают памятки кочевникам.

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