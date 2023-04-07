В Свердловской области за год установили больше 6 тысяч контейнеров

Часть мусора теперь отправляют на переработку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2022 году на площадках для сбора бытового мусора установили 6 168 новых контейнеров, включая 3 206 сеток для сбора пластика. Сумма субсидий на это составила 190,6 миллиона рублей, из которых 7 667 000 рублей – это средства региона. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Всего, по данным на начало 2023 года, в населенных пунктах Свердловской области раздельный сбор мусора организован на 8 823 контейнерных площадках, где установлены 12 257 контейнеров. В частности, в северной зоне региона – 2 116 контейнеров, на западе – 2 910 контейнеров, на восток, включая Екатеринбург, – 7 231 контейнер.

Собственники контейнерных площадок заключают договора с частными компаниями по утилизации мусора.

- Сортируемые отходы направляются на досортировку на мусоросортировочные комплексы, а в случае их отсутствия – специализированным утилизированным компаниям, - рассказал изданию «Уральский меридиан» замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

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