Уралец ударил таксиста ножом, чтобы не платить за проезд

В суде мужчина заверял, что убивать таксиста не хотел Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд отправил в колонию жителя поселка Староуткинск, напавшего с ножом на таксиста в мае 2022 года. Мужчина бросился на водителя такси, чтобы не платить за поездку.

- Осужденный находился в гостях у сестры. Во время застолья у них произошла ссора, после которой он решил уехать на такси домой. Поскольку денег на такси у него не было, он предупредил свою сожительницу о том, что если не получится занять необходимую сумму у родственников, то они убегут от таксиста, не расплатившись, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Приехав на такси к своему дому, он попросил у родственника 1,5 тысячи рублей, но у того денег не оказалось. Тогда мужчина сказал водителю, что ему нужно ехать по другому адресу. Когда таксист приехал, оказалось, что это безлюдное место рядом с лесом. Поняв, что происходит, водитель потребовал у пассажира деньги, а тот достал из кармана походный складной нож, ударил таксиста в голову и сбежал.

В суде мужчина заверял, что убивать таксиста не хотел, а удар ножом нанес для того, чтобы его напугать и закончить конфликт. Шалинский суд признал его виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и на семь лет отправил в исправительную колонию строгого режима с ограничением свободы на шесть месяцев.

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