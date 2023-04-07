В Екатеринбурге арестовали машину жительницы Волгоградской области из-за долгов за кредит и налоги

Машину должницы арестовали во время рейда приставов и сотрудников ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге арестовали Land Rover жительницы Волгоградской области из-за задолженности по кредитам и налоговым платежам на сумму более 990 тысяч рублей.

- В Екатеринбургском специализированном отделении по взысканию административных штрафов возбуждены исполнительные производства, переданные на исполнение из Волгоградской области, для исполнения по месту нахождения должника, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Если женщина не выплатит задолженность, она может остаться без автомобиля - его передадут на оценку, а в дальнейшем на торги в ТУ Росимущества.

Машину должницы арестовали во время рейда приставов и сотрудников ГИБДД. Водителям, имеющим задолженности по различным выплатам, выдавались требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю и погашении задолженности по различным видам исполнительных производств.

Всего во время рейда было проверено более 20 автовладельцев, выписано восемь требований о явке к судебному приставу-исполнителю. Некоторые водители на месте погасили задолженность на общую сумму около 120 тысяч рублей с помощью портала Госуслуги.