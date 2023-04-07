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НовостиОбщество7 апреля 2023 3:55

На заводы Свердловской области чаще всего требуются менеджеры по продажам, токари и фрезеровщики

На предприятиях региона открыто 6,3 тысячи вакансий
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Средний диапазон зарплат на предприятиях варьируется от 45 977 до 91 954 рублей

Средний диапазон зарплат на предприятиях варьируется от 45 977 до 91 954 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на производственных предприятиях открыто 6,3 тысячи вакансий. Это 15% от общего количества актуальных предложений о работе в регионе. Об этом сообщает служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

- Чаще всего компании из перечисленных отраслей ищут менеджеров по продажам (7,4% вакансий), токарей и фрезеровщиков (6,5%), инженеров-конструкторов (5,2%), слесарей (4,6%) и технологов (3,7%), - рассказали в пресс-службе hh.ru. - Любопытно, что на заводах региона сегодня открыты по одной вакансии журналиста и переводчика, две вакансии для психологов и две - для консультантов по стратегии.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» за первый квартал 2023 года, в нашем регионе самыми активными работодателями из производственной сферы стали Уральская горно-металлургическая компания, Консалтинг Групп, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, Трест Гидромонтаж, Уральский завод гражданской авиации, Группа НЛМК и Трубная Металлургическая Компания.

Средний диапазон зарплат на предприятиях варьируется от 45 977 до 91 954 рублей. Наиболее высокие зарплаты предлагают компании из отрасли «Тяжелое машиностроение» - в среднем 80 459 рублей.

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