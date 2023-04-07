На заводы Свердловской области чаще всего требуются менеджеры по продажам, токари и фрезеровщики

Средний диапазон зарплат на предприятиях варьируется от 45 977 до 91 954 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на производственных предприятиях открыто 6,3 тысячи вакансий. Это 15% от общего количества актуальных предложений о работе в регионе. Об этом сообщает служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

- Чаще всего компании из перечисленных отраслей ищут менеджеров по продажам (7,4% вакансий), токарей и фрезеровщиков (6,5%), инженеров-конструкторов (5,2%), слесарей (4,6%) и технологов (3,7%), - рассказали в пресс-службе hh.ru. - Любопытно, что на заводах региона сегодня открыты по одной вакансии журналиста и переводчика, две вакансии для психологов и две - для консультантов по стратегии.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» за первый квартал 2023 года, в нашем регионе самыми активными работодателями из производственной сферы стали Уральская горно-металлургическая компания, Консалтинг Групп, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, Трест Гидромонтаж, Уральский завод гражданской авиации, Группа НЛМК и Трубная Металлургическая Компания.

Средний диапазон зарплат на предприятиях варьируется от 45 977 до 91 954 рублей. Наиболее высокие зарплаты предлагают компании из отрасли «Тяжелое машиностроение» - в среднем 80 459 рублей.

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