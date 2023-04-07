Возле гимназии № 104 в Екатеринбурге появился проекционный пешеходный переход

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
В Екатеринбурге возле гимназии № 104 на перекрестке улиц Никонова и Царской появился проекционный пешеходный переход. Такую «зебру» видно издалека, особенно в темное врем суток.
- Принцип работы проекционных пешеходных переходов прост: по обе стороны улицы устанавливаются проекторы, которые белым и желтым цветом подсвечивают уже нанесенную дорожную разметку, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Это уже вторая подобная «зебра» в уральской столице. Ранее проекционный пешеходный переход появился на Степана Разина - около гимназии № 120 и детского сада № 278.
Вскоре планируется установка еще одного проекционного пешеходного перехода. Проекторы установят на Амундсена, 53 возле детских садов № 54 и № 14, а также лицея № 109
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