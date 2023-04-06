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НовостиОбщество6 апреля 2023 20:50

В студгородке УрФУ произошла драка иностранных студентов

Один из них пытался применить электрошокер
Дарья ЧИПУРИНА
На место драки уже прибыла полиция, идет разбирательство

На место драки уже прибыла полиция, идет разбирательство

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В студгородке УрФУ произошла драка иностранных студентов. Один из них пытался применить электрошокер. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел вечером 6 апреля. Со слов очевидицы, один из студентов вел себя очень агрессивно, пытался применить электрошокер и кидался с ним на людей.

- Пострадавший - убегающий от толпы, был избит, позже госпитализирован скорой помощью. На конфликт были вызваны полиция и собственная служба безопасности. На данный момент происходит разбор ситуации, - сообщила свидетельница драки.

«КП-Екатеринбург» обратилась в ГУ МВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответа от полиции не поступало.

Ранее, 7 февраля, иностранные студенты подрались в общежитии УрФУ на Фонвизина, 4. Изначально конфликт завязался между двумя студентами, однако пострадали в драке трое человек.

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