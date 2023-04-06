На место драки уже прибыла полиция, идет разбирательство
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В студгородке УрФУ произошла драка иностранных студентов. Один из них пытался применить электрошокер. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Инцидент произошел вечером 6 апреля. Со слов очевидицы, один из студентов вел себя очень агрессивно, пытался применить электрошокер и кидался с ним на людей.
- Пострадавший - убегающий от толпы, был избит, позже госпитализирован скорой помощью. На конфликт были вызваны полиция и собственная служба безопасности. На данный момент происходит разбор ситуации, - сообщила свидетельница драки.
«КП-Екатеринбург» обратилась в ГУ МВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответа от полиции не поступало.
Ранее, 7 февраля, иностранные студенты подрались в общежитии УрФУ на Фонвизина, 4. Изначально конфликт завязался между двумя студентами, однако пострадали в драке трое человек.
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