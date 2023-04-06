Заявлений на бойца от авиакомпании и пассажиров самолета не поступало
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В транспортной полиции прокомментировали дебош бойца Емельяненко в Кольцово. Как оказалось, нарушений общественного порядка не было зафиксировано. Сотрудники полиции приехали на место из-за столпотворения рядом с автобусом.
- По данному факту сообщается следующее. 6 апреля в 18:20 к транспортным полицейским воздушной гавани обратились представители службы авиационной безопасности с просьбой выяснить причины скопления граждан возле автобуса, который должен был проследовать к готовящемуся ко взлету самолету рейсом Екатеринбург – Домодедово, - добавили в ведомстве.
Причиной скопления людей было лишь желание сфотографироваться с известным спортсменом. Никаких нарушений замечено не было. И заявлений от авиакомпании и пассажиров самолета не поступало. Управление на транспорте МВД России по УрФО заявило, что информация о некорректных действиях полицейского ложная.
Ранее в екатеринбургском аэропорту был замечен Александр Емельяненко. Со слов очевидицы, спортсмен был сильно пьян и справил нужду в зале ожидания. У бойца проверили документы, но на борт самолета все же пустили.
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