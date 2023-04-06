В команде по настольному теннису состоят спортсмены УГМК. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские теннисисты стали бронзовыми призерами на Чемпионате России. Спортсмены до 20 лет находятся на соревнованиях в Чебоксарах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В команде по настольному теннису состоят спортсмены УГМК. Среди них Илья Конюхов, Серафим Орлов, Мирон Васильев, Александр Тюленев и Арсений Лопин. Они боролись за вход в финал первенства России с командой из Оренбурга. К сожалению, свердловчане уступили противникам со счетом 2:3.

- У нас с оренбуржцами всегда очень принципиальные матчи, так как сборные представляют спортсмены главных клубов страны – УГМК и «Факел-Газпрома». Игра была очень плотной, но в этот раз немного не повезло нам. Будем бороться за медали в личных соревнованиях, – отметил тренер УГМК и сборной Свердловской области Станислав Злобин.

Победу в турнире одержали оренбуржцы. Второе место заняла команда из Санкт-Петербурга. Вскоре пройдут соревнования в одиночном и парном разрядах. В них примут участие 11 уральцев.

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