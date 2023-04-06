Бастрыкин заинтересовался инцидентом в Качканаре, где мужчина пытался украсть ребенка

Руководителю СУ СКР по Свердловской области поручили организовать процессуальную проверку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом в Качканаре, когда мужчина пытался украсть ребенка. Председатель СК России поручил дать правовую оценку нападению на работника магазина и малыша.

- Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Надбитову А.Д. организовать процессуальную проверку по размещенной информации и представить доклад, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала о том, как в Качканаре мужчина избил сотрудников магазина и пытался украсть ребенка. Местный житель неадекватно вел себя. Сначала он пнул по ноге директора супермаркета, а после он попытался вытащить из коляски чужого ребенка. К счастью, мама малыша быстро заметила это. Родительнице пришлось отбиваться от неадекватного мужчины.

Местные житель рассказали, что не раз замечали, что свердловчанин ведет себя странно. Кроме того, со слов сотрудников магазинов, дебошир часто промышляет кражами.

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