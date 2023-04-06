Екатеринбуржцы сыграли свою свадьбу на проекте федерального телеканала

Влюбленные набрали 53 балла. Фото: телеканал «Пятница»

Пара из Екатеринбурга решили сыграть свадьбу на проекте федерального канала. Влюбленные поучаствовали в шоу «Четыре свадьбы» от «Пятница». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

- По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов, - объяснили организаторы шоу.

На этот раз участниками проекта стали жители Столицы Среднего Урала – 35-летняя Татьяна и 33-летний Анатолий. Невеста работает организатором конкурсов красоты, а жених водителем экскаватора. Пара познакомилась на одном из сайтов знакомств. Стиль свадьбы екатеринбуржцы выбрали брутальный. Фишкой торжества стало появление Анатолия на экскаваторе. Всего на свадьбу пара потратила 200 тысяч рублей. Однако многие детали были получены по бартеру.

У Татьяны и Анатолия получилось одержать победу в состязании. Они набрали 53 балла, опередив участниц из Санкт-Петербурга, Красноярска и Соснового Бора.

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