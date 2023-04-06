Задолженность была погашена после вмешательства ведомства
Фото: Даниил ОПАРИН
Екатеринбургская клиника задолжала больше девяти миллионов за поставку оборудования и препаратов. Погасить ее помогла свердловская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
С декабря 2022 года по январь 2023 года учреждение заключило контакты с поставщиком оборудования и препаратов. Услугу клинике оказали своевременно. Однако деньги за них так и не оплатили. Так накопилось 9,4 миллиона долга.
- В связи с выявленными нарушениями прокуратура руководителю учреждения здравоохранения внесла представление об устранении выявленных нарушений, - рассказали в прокуратуре.
Только после действий ведомства поступила оплата. Перед предпринимателями, оказывавшими услугу, задолженность была полностью погашена.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru