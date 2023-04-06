Задолженность была погашена после вмешательства ведомства Фото: Даниил ОПАРИН

Екатеринбургская клиника задолжала больше девяти миллионов за поставку оборудования и препаратов. Погасить ее помогла свердловская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С декабря 2022 года по январь 2023 года учреждение заключило контакты с поставщиком оборудования и препаратов. Услугу клинике оказали своевременно. Однако деньги за них так и не оплатили. Так накопилось 9,4 миллиона долга.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратура руководителю учреждения здравоохранения внесла представление об устранении выявленных нарушений, - рассказали в прокуратуре.

Только после действий ведомства поступила оплата. Перед предпринимателями, оказывавшими услугу, задолженность была полностью погашена.

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