В Екатеринбурге банда выкрала из автосервиса колеса на 2,3 миллиона рублей

24-летний работник автокомплекса на Щорса решил подзаработать незаконным способом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге банда из пяти человек выкрала из автосервиса колеса на 2,3 миллиона рублей. В составе группы было четверо молодых людей и одна девушка, вместе они разработали план крупной кражи.

Во время разбирательства выяснилось, что в августе прошлого года 24-летний работник автокомплекса на Щорса решил подзаработать незаконным способом.

- Будучи осведомленным о режиме работы, порядке получения допуска в хранилище автокомплекса, он разработал преступный план хищения автомобильных колес и привлек к участию в совершении преступления иных работников комплекса, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Всего они успели украсть 11 комплектов колес премиальных марок. Уголовное дело по статье «Кража, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище» передано на рассмотрение в суд.

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