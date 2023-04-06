Полиция начала искать мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Красноуфимска, пытаясь заработать на бирже, отдала мошенникам 300 тысяч рублей. С пенсионеркой общались через мессенджер. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский».

Накануне свердловчанка обратилась в полицию. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. По ее словам, она зарегистрировалась на инвестиционной платформе, после чего в мессенджере ей написал менеджер. Он перенаправил женщину к человеку, который помог ей освоиться на платформе.

- Через некоторое время на телефон женщины позвонил незнакомец и сообщил, что является «торговым аналитиком», с которым потерпевшая установила на своем телефоне приложение для общения по видеосвязи, - рассказали в полиции.

Несколько дней женщина инвестировала в различные проекты. После ей передали бизнес-план, по которому она должна была вложить в инвестиции еще 300 тысяч рублей. Свердловчанке пообещали, что спустя полгода она сможет получить 50 миллионов рублей. Чему пенсионерка поверила и перевела деньги на неизвестный счет. После этого менеджер перестал выходить на связь. Так женщина поняла, что ее обманули.

Полиция уже составила уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ — Мошенничество. Злоумышленников будут искать правоохранительные органы.

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