В Серове осудят таксиста, сбившего насмерть семилетнего мальчика

Примечательно, что мужчина уже садился за руль нетрезвым, за что был привлечен к административной ответственности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Серове осудят 56-летнего местного жителя, по вине которого в аварии погиб семилетний ребенок. Во время разбирательства выяснилось, что в июне прошлого года мужчина, подрабатывая таксистом, сел пьяным за руль иномарки Daewoo Nexia.
Мужчина ехал с превышением скорости, смотря в телефон, поэтому не заметил мальчика, который переходил дорогу. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.
- После совершенного ДТП обвиняемый, в нарушение требований ПДД, высадив пассажиров, продолжил движение на автомобиле, не принял мер к оказанию медицинской помощи пострадавшему, скрылся с места происшествия, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Примечательно, что мужчина уже садился за руль нетрезвым, за что был привлечен к административной ответственности. Теперь же уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» направлено на рассмотрение в суд.
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