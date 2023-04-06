В Серове осудят таксиста, сбившего насмерть семилетнего мальчика

Примечательно, что мужчина уже садился за руль нетрезвым, за что был привлечен к административной ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове осудят 56-летнего местного жителя, по вине которого в аварии погиб семилетний ребенок. Во время разбирательства выяснилось, что в июне прошлого года мужчина, подрабатывая таксистом, сел пьяным за руль иномарки Daewoo Nexia.

Мужчина ехал с превышением скорости, смотря в телефон, поэтому не заметил мальчика, который переходил дорогу. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

- После совершенного ДТП обвиняемый, в нарушение требований ПДД, высадив пассажиров, продолжил движение на автомобиле, не принял мер к оказанию медицинской помощи пострадавшему, скрылся с места происшествия, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Примечательно, что мужчина уже садился за руль нетрезвым, за что был привлечен к административной ответственности. Теперь же уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» направлено на рассмотрение в суд.

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