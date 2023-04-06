На уральских трассах автоинспекторы массово проверяют дальнобойщиков

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

На уральских трассах автоинспекторы массово проверяют водителей грузовиков. Во время рейда полицейские проверяют общее состояние тех, кто находится за рулем фур, а также использование тахографов, наличие необходимой путевой документации и соответствие автомобиля предъявляемым требованиям.

- За три месяца 2023 года на территории региона зарегистрировано 88 ДТП с участием грузового транспорта, в которых погибли 16 человек и еще 126 получили травмы различной степени тяжести, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Так, во время рейда на Ново-Свердловской ТЭЦ выявлено более 20 нарушений ПДД. В частности, водители садились за руль неисправных средств или же управляли транспортом с нарушением режима труда и отдыха.

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