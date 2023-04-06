Президент «Урала» прокомментировал выход своей команды в финал пути РПЛ Кубка России

На этой стадии «шмелям» предстоит провести два матча против московского ЦСКА Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал выход своей команды в финал пути РПЛ в кубка. На этой стадии «шмелям» предстоит провести два матча против московского ЦСКА.

- ЦСКА - достойный соперник, наши матчи с ним всегда проходят напряженно. В Кубке у нас одна задача: пройти как можно дальше. Надеемся, что дома снова соберем полный стадион, как и на игре со «Спартаком». Поддержка болельщиков добавляет игрокам сил, - заявил Григорий Иванов.

Ранее Футбольный клуб «Урал» на домашней арене вырвал победу у московского «Спартака». Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счетом 2:1. Примечательно, что на матч пришли 24 778 болельщиков, это рекорд сезона для «Урала». А вот символический удар по мячу наносил пилот «Уральских авиалиний» герой России Дамир Юсупов.

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