В Екатеринбурге полицейские поймали 39-летнего мужчину с синтетическими наркотиками

Мужчину задержали у дома Базовый, 43 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге полицейские задержали 39-летнего мужчину с синтетическими наркотиками. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Накануне патрульные заметили подозрительного мужчину рядом с домом на Базовом, 43А. Увидев полицейских, он бросил на землю сверток с неизвестным содержимым. Было решено задержать мужчину.

- На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД. Полицейские в присутствии понятых изъяли сомнительную находку с порошкообразным веществом и направили на исследование, - рассказали в полиции.

Уже в дежурной части удалось узнать, что безработный 39-летний мужчина купил наркотики в интернете. Их он планировал только употреблять. Как показала экспертиза, в свертке находился синтетические вещества – метилэфедрон. Его вес составил 0,51 грамма.

На мужчину завели уголовное дело за незаконное приобретение и хранение веществ. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Также на него составили административные материал за отказ проходить медицинское освидетельствование.

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