Губернатор Свердловской области наградил выдающихся уральцев

Губернатор лично вручил награды. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил выдающихся уральцев. Всего во время праздничной встречи были отмечены 39 жителей региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

6 апреля свердловчане получили различные награды. Такие, как медали, благодарности, почетные звания, ордена и знаки отличия. Отмечены были промышленники, врачи, экологи, ученые и работники культуры.

- Для меня огромная честь - вручить вам государственные награды и знаки отличия Свердловской области. Своими профессиональными достижениями, успехами в научной, творческой, спортивной и общественной жизни вы укрепляете добрую славу Свердловской области – кадровой кузницы России, – отметил Евгений Куйвашев.

Были отмечены региональный уполномоченный по правам человека, сотрудники ЕВРАЗ, Уральского оптико-механического завода, химического завода «Планета», также директор Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru