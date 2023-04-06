В Ревде пьяный водитель пытался дать крупную взятку инспектору ГИБДД

На нарушителя составили протокол, однако он предложил не привлекать его к ответственности в обмен на крупную сумму Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде пьяный водитель пытался дать взятку инспектору ГИБДД. Инцидент произошел утром 2 апреля, 48-летнего владельца автомобиля остановили для проверки документов, в тот же момент полицейский заподозрил, что мужчина за рулем нетрезв.

На нарушителя составили протокол, однако он предложил не привлекать его к ответственности в обмен на крупную сумму.

- В перчаточный ящик служебного автомобиля сотрудников ДПС он положил деньги в сумме 90 тысяч рублей, предназначавшиеся в качестве взятки. Однако полицейские деньги не приняли и сообщили о попытке подкупа в дежурную часть территориального отдела полиции, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, за последнее время в территориальном подразделении это уже четвертый случай.