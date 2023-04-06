Самокаты могут вернуться в город в следующем сезоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в этом году не будет работать сервис кикшеринга Urent. Такая информация появилась в официальном Telegram-канале компании, которая занимается прокатом самокатов.

- К сожалению, в этом сезоне в вашем городе сервис открываться не будет. Мы передали ваше пожелание руководству. Возможно, в следующем сезоне самокаты будут доступны в вашем городе, - рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, в марте в Екатеринбурге возобновил работу сервис проката Whoosh. Пока их в городе немного, но в течение сезона постепенно на улицах появятся около пяти тысяч электросамокатов.

- При временных ухудшениях погодных условий сервис может включать «паузу» - самокаты останутся на улицах, но на время непогоды будут недоступны для аренды, - отметили в пресс-службе сервиса.