В Екатеринбурге собака провалилась под лед и погибла

Фото: фонд ЗООзащита

В Екатеринбурге в районе Химмаша очевидцы заметили, как собака дрейфовала на льдине. Однако, пока екатеринбурженка вызывала помощь, собака провалилась в ледяную воду и погибла. Об этом сообщает благотворительный фонд «ЗООзащита».

- Службы перекидывали друг на друга. Пришлось орать в трубку. Приехала машина МЧС, но было поздно. Собака до этого барахталась, лаяла на всю округу, - сообщают волонтеры.

Теперь зоозащитникам коллеги передадут лодку, чтобы они в случае подобных ЧП прийти на помощь животным.

При этом, в пресс-службе ГУ МЧС пояснили, что в их полномочия не входит спасение животных.

Ранее, в Нижнем Тагиле спасатели пришли на помощь собаке, провалившейся под лед. Животное находилось в 10 метрах от берега. Один из спасателей прыгнул в воду, достал пса, а затем провел реанимацию. При этом, животное удалось спасти.

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