В Екатеринбурге троллейбус столкнулся с двумя легковушками

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге на пересечении улиц Белинского – Декабристов произошла авария с участием троллейбуса. Как выяснилось, с машиной общественного транспорта столкнулись две легковушки. Кто стал виновником происшествия, выясняют автоинспекторы.

К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. Вскоре выяснилось, что один из участников столкновения был пьян.

- Водитель задержан и привлечен к административной ответственности. Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге проспект Космонавтов встал в пробку из-за перевозки вагона, который повредил контактную сеть. Как оказалось, фура перевозила экспонат для музея узкоколейных дорог города, и он зацепил провода над дорогой.

Инцидент произошел на пересечении с улицей Завокзальной.

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