Квартиры в новостройках оснастили датчиками качества воздуха

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Специальные датчики «Цельсиум» от компании МТС в круглосуточном автоматическом режиме фиксируют показания по четырем параметрам: температура, влажность, давление и качество воздуха.

Преимущество датчиков качества воздуха «Цельсиум» для девелопера заключается в том, что они позволяют увидеть не результаты разовых замеров, а отслеживать их изменения в динамике – то есть понимать, как живёт готовая квартира, как реагирует на изменение погоды, работу бытовых приборов и другие факторы. При этом наблюдать за изменением показателей специалисты компании «Атомстройкомплекс» смогут удаленно, из офиса – все данные фиксируются в системе каждые 10 минут.

– Большая часть строительных и отделочных материалов имеют в своем составе воду, поэтому после окончания строительства дом еще некоторое время сохнет, излишняя влажность активно испаряется. В первые годы эксплуатации необходимо строго следить за микроклиматом в квартире и поддерживать определенные параметры влажности и температуры, не допуская образования конденсата, – рассказывает заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова. – Благодаря беспроводным измерителям динамичное наблюдение будет показывать нам факты резких перепадов температуры в квартире, или критичное повышение влажности, мы даже увидим, как часто квартира проветривается – благодаря параметру обновления воздуха. Всё это даст нам полную картину о том, в каких условиях происходит эксплуатация жилого помещения, соблюдаются ли правила эксплуатации жителями.

Новые датчики с разрешения собственников были установлены в двух квартирах дома, введенного в эксплуатацию в 2019 году. Это первый этап эксперимента. На следующих этапах датчики передут в другие дома разных годов постройки с другими решениями по вентиляции. Это позволит компании объективно оценить и сравнить качество примененных узлов и их реализации, – а значит сделать квартиры от «Атомстройкомплекса» ещё комфортнее.

Датчики мониторинга микроклимата – это часть системы «умный дом», в которую также входят, например, датчики пожарной сигнализации, уже ставшие для всех привычными. Такие датчики «Атомстройкомплекс» пока ставит в отдельные квартиры в качестве эксперимента, но в будущем, возможно, и они могут стать обязательным элементом оснащения всех квартир.

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