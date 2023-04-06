Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась детская поликлиника на Красном Камне. Учреждение обновили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

По словам главного специалиста отдела организации медицинской помощи матерям и детям, ремонт помещения длился десять месяцев.

- Все позитивные изменения очень радуют. И не только ребят и родителей, но и медицинский персонал учреждения, потому что работать в комфортных условиях не только приятно, но и намного продуктивнее, - заявила Олеся Степучева.

В поликлинике, к которой прикреплены почти семь тысяч детей, заменили системы водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, средства связи, охранно-пожарную сигнализацию, поставили новые двери и окна, была сделана открытая регистратура. Всего, по словам специалистов, на ремонт было потрачено 33,5 миллиона рублей.