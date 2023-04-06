Несколько человек были переданы медикам Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области за сутки спасли на акваториях 33 человека. Первый случай произошел на Верх-Исетском пруду. Там под лед провалились три человека. Двух с помощью спинального щита и спасательной веревки вытащили спасатели, еще одного спасли до прибытия МЧС очевидцы.

На Белоярском водохранилище сначала были вытащены четыре человека, провалившиеся под лед. Затем сотрудниками Уральского регионального-поисково-спасательного центра и «Центром спасения» были спасены семь рыбаков и 18 человек эвакуированы с отколовшееся льдины.

Четвертый случай произошел в Новоуральске. Здесь под лед провалился мужчина, не дойдя до берега 70 метров. Мужчину спасли сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам совместно со специалистами поисково-спасательной службы.

К счастью, обошлось без жертв. Несколько человек были переданы медикам.

- Сотрудники МЧС напоминают гражданам, что выходить на лед водоемов не безопасно. Лед на водоемах региона если и есть, то он не прочный и по всей толщине напитан водой. При передвижении по такому льду создается реальная угроза провала, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также сотрудники МЧС напоминают, что выход на лед под запрещающие аншлаги наказывается административным штрафом в размере до 5 тысяч рублей.

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