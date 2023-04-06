Предприятие планирует взять в аренду шесть самосвалов и два погрузчика
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге «Водоканал» арендует машины для транспортировки отходов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Всего предприятие планирует взять в аренду шесть самосвалов и два погрузчика. На спецтехнику потратят 53,1 миллион рублей.
Согласно техзаданию, машины должны будут транспортировать отходы или продукцию полученную из отходов с территории южной аэрационной станции «Водоканала» до полигона твердых бытовых отходов ООО «Горкомхоз» в Ревде.
Договор планируется заключить с подрядчиком до 30 июня 2024 года. При этом объем отходов, который техника должна будет вывезти оценивается в 30 тысяч тонн.
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