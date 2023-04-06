В Югре паленый алкоголь убил 59 человек

Жители Югры стали чаще погибать от паленого спиртного Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2023 года от отправления суррогатным алкоголем погибли 59 человек. Всего в регионе зарегистрировано 107 случаев отравления паленым спиртным. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В первом квартале 2022 года смертельных случаев отравления суррогатным алкоголем было 37. Власти держат на контроле 2 695 точек продажи алкоголя в регионе.

Ранее при проверке торговых предприятий Югры специалисты Роспотребнадзора обнаружили 22 упаковки стеклоомывающей жидкости с метанолом. Продажа такого товара запрещена.