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НовостиТуризм6 апреля 2023 9:30

В Югре турпоток вернулся на допандемийный уровень

Объем составил 5,8 миллиарда рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Туристы с удовольствием путешествуют по Югре

Туристы с удовольствием путешествуют по Югре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Югре туристический поток превысил допандемийный уровень. По итогам 2022 года объем платных туристических услуг составил 5,8 миллиарда рублей. В этой отрасли в округе трудятся 25 тысяч человек.

По информации портала ugra-news.ru, услугами гостиниц Ханты-Мансийского автономного округа в 2022 году воспользовались 619 тысяч человек. А в допандемийном 2019 году этот показатель был на уровне 570 тысяч человек.

По региону в прошлом году путешествовали 5 120 учеников 5 – 9 классов. В этом году проект по изучению родного региона будет продолжен.