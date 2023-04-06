В Югре турпоток вернулся на допандемийный уровень

Туристы с удовольствием путешествуют по Югре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Югре туристический поток превысил допандемийный уровень. По итогам 2022 года объем платных туристических услуг составил 5,8 миллиарда рублей. В этой отрасли в округе трудятся 25 тысяч человек.

По информации портала ugra-news.ru, услугами гостиниц Ханты-Мансийского автономного округа в 2022 году воспользовались 619 тысяч человек. А в допандемийном 2019 году этот показатель был на уровне 570 тысяч человек.

По региону в прошлом году путешествовали 5 120 учеников 5 – 9 классов. В этом году проект по изучению родного региона будет продолжен.