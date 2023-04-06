Инвентарь военные заберут с собой в зону спецоперации Фото: скриншот с видео

Под Екатеринбургом бойцы СВО прошли обучение по работе с антидроновым ружьем. Технику им передали от проекта «Народный фронт. Все для победы!».

- Всего пара минут и бойцы как на ладони. По легенде противник следит за расположением наших бойцов с помощью дрона, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Народный фронт Свердловская область». - Именно на такой случай и нужно антидроновое ружье. Прицел, курок и связь с дроном потеряна!

Инвентарь военные заберут с собой в зону спецоперации. Вернуться на передовую они должны уже в ближайшие недели. Участники СВО отмечают, что антидроновая пушка важная боевая единица.

- Глушит беспилотники на дистанции до двух километров. Применяется на СВО, на «передке» в основном, - рассказал оператор антидронового ружья Андрей.

Напомним, ранее мы писали, что на полигоне Центрального военного округа в Свердловской области прошла подготовка минометных расчетов и подразделений операторов противотанковых комплексов «Корнет».

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru