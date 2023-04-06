Погрузка на Свердловской железной дороге в марте составила 12,1 млн тонн

Фото из архива РЖД

Грузооборот за март вырос на 3,1% и составил 19,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,1%, до 24,3 млрд тонно-км.

С начала 2023 года на СвЖД погрузили 33,8 млн тонн грузов (-7,9% к аналогичному периоду предыдущего года). В частности, по железной дороге отправлено:

нефти и нефтепродуктов – 9,8 млн тонн (-5,1% к январю-марту 2022 года);

строительных грузов – 8 млн тонн (+20,4%);

химических и минеральных удобрений – 2,9 млн тонн (-28,2%);

руды железной и марганцевой – 2,8 млн тонн (-11,8%);

черных металлов – 2,5 млн тонн (-8,8%);

руды цветной и серного сырья – 1,2 млн тонн (-14%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 1,2 млн тонн (-55,1%);

химикатов и соды – 813,6 тыс. тонн (-8,4%);

цемента – 654,4 тыс. тонн (-7,4%);

кокса – 611,1 тыс. тонн (-7%);

лома черных металлов – 468,5 тыс. тонн (-9,4%);

лесных грузов – 441,4 тыс. тонн (-10,4%).

Грузооборот с начала 2023 года составил 56,6 млрд тарифных тонно-км (+6,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 70,4 млрд тонно-км (+3,9 %).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» в марте 2023 года составила 109,1 млн тонн, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за март 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7% и составил 236,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,4% и составил 293,9 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-март 2023 года составила 305,5 млн тонн, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6% и составил 677,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,6% и составил 842,8 млрд тонно-км.