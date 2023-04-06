На Урале продолжаются поиски 83-летнего дедушки

У дедушки есть проблемы с памятью Фото: «ЛизаАлерт»

На Урале продолжаются поиски 83-летнего Владимира Климина, пропавшего 31 марта в деревне Чернобровкино. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт», дедушка мог уехать в другой город.

- Несмотря на свой возраст, Владимир Семенович достаточно активен, часто ходит гулять. Вот и в этот день он вышел из дома на прогулку, но домой не вернулся. Рядом с деревней проходит дорога, и мы предполагаем, что он мог сесть в проезжающую машину и уехать в другой город, - рассказали волонтеры.

Четыре дня добровольцы отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области осматривали деревню, прочесывали леса, обзванивали больницы, но никаких зацепок пока нет. Известно, что у дедушки есть проблемы с памятью.

Четыре дня добровольцы отряда «ЛизаАлерт» осматривали деревню, прочесывали леса, обзванивали больницы Фото: «ЛизаАлерт»

- Сейчас нам очень нужна помощь каждого неравнодушного человека. Возвращаясь домой, посмотрите по сторонам, возможно, вы заметите дезориентированного дедушку. Посмотрите на лицо на фотографии, возможно, вы встречали этого человека на улицах. Важно каждое свидетельство, чтобы мы могли помочь Владимиру Семеновичу вернуться домой, где его любят и ждут, - добавили в «ЛизаАлерт».

Если вы знаете, где может находиться пропавший дедушка, звоните на горячую линию отряда 8 (800) 700-54-52.

Фото: «ЛизаАлерт»

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