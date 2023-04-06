В Каменске-Уральском сотрудница магазина спасла женщину от мошенников

Бдительные сотрудники торговой точки спасли бабушку от долгов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском сотрудница одного из сетевых продуктовых магазинов спасла женщину, которая едва не стала жертвой мошенников. К ситуации практически сразу же подключились сотрудники полиции. Об этом пишет портал KU66.RU.

Как выяснилось, 4 апреля 67-летней бабушке позвонили мошенники, и представились сотрудниками полиции, которые занимаются расследованием экономических преступлений. Авантюристы уговорили женщину взять кредит на 300 тысяч рублей, а потом перевести деньги на безопасный счет.

Бабушка, получив в банке деньги, пришла в магазин на улице Победы, где был банкомат, и стала переводить деньги. К женщине подошла менеджер торговой точки, сообщив ей, что она стала жертвой мошенников. После этого в магазин срочно вызвали сотрудников полиции, которые убедили бабушку прекратить отправку денег. Повезло, что стражи порядка находились поблизости и через пару минут прибыли в торговую точку.

Женщина в итоге успела перевести только 40 тысяч рублей. Но сотрудники банка по просьбе полиции оперативно заблокировали перевод, тем самым они спасли жертву мошенников от долгов перед банком.