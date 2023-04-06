На Ямале в первом квартале выполнили половину годового плана по строительству жилья

Ямал идет на рекорд по строительству жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ямало-Ненецком автономном округе за первые три месяца 2023 года выполнили половину годового плана по строительству жилья. Этот показатель составил 54%. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Всего за первый квартал в округе возвели 22 многоквартирных дома, где расположены 1050 квартир, а также 127 в сегменте индивидуального строительства. Сейчас на стадии строительства в ЯНАО сейчас находятся 233 многоквартирных домов общей площадью в 690 тысяч квадратных метров.

В этом и следующем годах в регионе ожидают пик строительства нового жилья, показатели составят 400 тысяч квадратных метров. Это позволит расселить весь аварийный жилой фонд Ямала, так как большая часть жилья строится при участии Фонда расселения аварийного жилья. Речь идет о жилье, признанным аварийным до начала 2017 года.