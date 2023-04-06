Известный шеф-повар открывает точку общепита на Вторчермете

Сергей Барановский на днях открывает точку общепита на Вторчермете. Фото: предоставлено ИА "Уральский меридиан"

Шеф-повар Сергей Барановский из Екатеринбурга выиграл полмиллиона рублей в конкурсе, снялся в рекламном ролике и стал известным. Теперь его узнают на улицах родного города. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На съемки проекта hh.ru шеф-повар ездил в Москву, где с ним работали стилисты для создания нужного образа.

Барановский сейчас активно работает в Екатеринбурге, на днях он откроет в городе новую точку быстрого питания, где блюда будут готовить на мангале. Точка откроется в родном районе Сергея – на Вторчермете.

Также известный шеф-повар проводит мастер-классы, где обучает молодых коллег.