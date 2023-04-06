Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Кольцово таможенники задержали семейную пару с тремя чемоданами элитного алкоголя. Супруги привезли из Баку в Екатеринбург 15 бутылок коньяка и гранатового вина общим объемом 10,8 литров стоимостью около 40 тысяч рублей. Такое количество спиртного подлежит декларированию.

- Для личного пользования разрешается ввозить на таможенную территорию ЕАЭС не более 5 литров алкоголя на одного совершеннолетнего гражданина, - рассказал начальник Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина Михаил Сентяков. - Причем если 3 литра спиртосодержащей продукции можно провозить свободно, то максимум еще 2 литра - с подачей декларации и уплатой пошлины - 10 евро за литр.

Супруги заявили, что не знали о том, что содержимое чемоданов ограничено и столько алкоголя нельзя перевозить через таможенную границу. Теперь им грозит штраф до трехкратной стоимости товара.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Разрешенная беспошлинная норма была возвращена пассажирам. Остальной алкоголь изъят и помещен в комнату хранения вещественных доказательств.

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