Первую операцию с роботом провели пациенту с раком простаты Фото: «УГМК-Здоровье»

В Екатеринбурге проводить операции начали с помощью робота-хирурга. Роботическую систему Da Vinci Xi внедрили в клинике «УГМК-Здоровье».

У робота четыре «руки» - щупальца, одна из них держит камеру, вторая выполняет обязанности ассистента, еще две оперируют, в точности повторяя действия хирурга. При этом они вращаются на 360 градусов. Первую операцию с роботом провели пациенту с раком простаты.

- Простата анатомически труднодоступна. Система позволяет хирургу видеть картинку в 3D с максимальным увеличением, работать прицельно тремя инструментами одновременно, которые еще и вращаются во всех положениях, - рассказал заведующий отделением урологии клиники «УГМК-Здоровье» Александр Зырянов. - Операция практически бескровная: робот позволяет «прижигать» мельчайшие капилляры и не задевать окружающие ткани.

Благодаря роботу и его щупальцам с инструментами, заменяющих руки хирурга, в течение одного-двух часов врачи могут полностью удалить опухоль через небольшие проколы. После такой операции риск рецидива онкологии сводится к минимуму. Кроме того, отмечают медики, сохраняется прежнее качество жизни пациента.

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