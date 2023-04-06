После задержания его сразу доставили в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Задержанный обвиняется по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»).

- Судебным приставом-исполнителем, осуществляющим дознание, Тагилстроевского районного отделения судебных приставов в ходе совместного оперативно-профилактического мероприятия с сотрудниками ОУР ОП № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» был задержан гражданин, находящийся в федеральном розыске, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Он был объявлен в розыск мировым судьей судебного участка № 6 Тагилстроевского судебного района, так как скрывался от суда. Ранее мужчина был неоднократно судим. После задержания его сразу доставили в суд.

В ГУФССП России по Свердловской области отметили, что всего во время профилактического мероприятия на территории региона задержаны 18 граждан, пять из них находились в федеральном розыске, два - по постановлениям судебных приставов дознавателей о розыске подозреваемых.

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