В Реже сгорело здание шиномонтажа

Огонь распространился на площади 84 квадратных метра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже ночью, 6 апреля, пожар произошел в здании шиномонтажа на улице Павлика Морозова. Огонь распространился на площади 84 квадратных метра.

- В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 14 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарные локализовали огонь в 03:50. Еще через 12 минут спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 05:10. О пострадавших не сообщается.

Напомним, 24 марта в 10 часов утра в городе Арамиль под Екатеринбургом загорелся научно-производственный комплекс по производству лакокрасочных изделий. За час огонь распространился на территории в четыре тысячи квадратных метров.

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