Начальник Свердловской ГИБДД прокомментировал ситуацию с мостом на Компрессорном, где застревают фуры

Алексей Спиридонов сообщил, что нарядам ДПС была поставлена задача по периодическому объезду этого участка дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник ГИБДД Свердловской области Алексей Спиридонов в эфире телеканала ОТВ прокомментировал ситуацию с мостом на Компрессорном, где регулярно застревают фуры.

- Водителям грузового транспорта нужно настроить работу программы. В навигаторе есть некоторые позиции которые надо включать. Если водитель управляет большегрузом, нужно поставить соответствующую галочку и навигатор никогда не поведет под этим низким мостом, - рассказал Алексей Спиридонов. - Но они едут по навигатору, работающему в режиме легкового транспорта, который стоит по умолчанию.

Он также отметил, что нарядам ДПС была поставлена задача по периодическому объезду этого участка дороги, чтобы не допустить пробок.

Напомним, ранее мы писали, что перед мостом осенью установили предупреждающие дорожные знаки - ограничения по высоте 3,5 метра и сделаны габаритные ворота, но водителей фур по какой-то причине это не останавливает.

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