Фото: МБУ «Центр организации дорожного движения» Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле разрешили левый поворот в сторону моста на улице Индустриальная. Рабочие установили соответствующие дорожные знаки.

- Дорожные знаки, разрешающие левый поворот на перекрестке ул. Индустриальная - ул. Циолковского установлены, - сообщили в МБУ «Центр организации дорожного движения» Нижнего Тагила.

Ранее сообщалось, что на перекрестке улиц Индустриальная и Циолковского будет изменен режим работы светофора на четырехфазный. Пешеходная фаза при этом остается вызывной.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru