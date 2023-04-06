Фото: МБУ «Центр организации дорожного движения» Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле разрешили левый поворот в сторону моста на улице Индустриальная. Рабочие установили соответствующие дорожные знаки.
- Дорожные знаки, разрешающие левый поворот на перекрестке ул. Индустриальная - ул. Циолковского установлены, - сообщили в МБУ «Центр организации дорожного движения» Нижнего Тагила.
Ранее сообщалось, что на перекрестке улиц Индустриальная и Циолковского будет изменен режим работы светофора на четырехфазный. Пешеходная фаза при этом остается вызывной.
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