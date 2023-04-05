Свердловский волонтер спас кота, который просидел на дереве шесть суток

Дерево оказалось очень высоким. Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

В свердловском поселке Буланаш волонтер спас кота, который просидел на дереве шесть суток. Животное пытались достать всяческими способами, но безуспешно. Информация об этом появилась в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «Вконтакте».

Несколько дней кота пытались спасти. Хотели звонили в спасательные службы, думали вызвать автовышку, но так ничего и не вышло. Тогда неравнодушные свердловчане позвали на помощь волонтера из Екатеринбурга.

Первого апреля поздно вечером он приехал в село. Изначально зооспасателю показалось, что работа будет не трудной. Однако оказалось, что дерево сильно наклонено, а в ветвях скрываются электрические провода.

- Нашего приезда ждали. Из ближайшего дома к нам вышло много жильцов. Для них сразу нашлось дело - держать огромный тент на случай падения кота. Я поднялся до нужной высоты, попытался подманить кота к стволу, потом стал доставать его удочкой. Он отретировался на самый конец ветки и чуть не сорвался. Можно было столкнуть его на тент, но мне хотелось избежать такой развязки, потому что в этом случае кот наверняка сбежал бы, что было нежелательно, учитывая его многодневное голодание на дереве, - отметил волонтер.

Кот всячески сопротивлялся своему спасению. То он убегал подальше по веткам, то вовсе забирался на макушку дерева. Поэтому волонтеру пришлось взбираться на другое дерево, чтобы дотянуться до кота удочкой. Спустя два часа животное все-таки удалось достать. Кота поместили в мешок и доставили одной из неравнодушных жительниц поселка. Он оказался полностью здоров.

Кот полностью здоров. Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

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