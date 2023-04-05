На данный момент в области существуют уже четыре кластера Фото: Иван ВИСЛОВ

В Свердловской области появятся пять образовательно-производственных кластеров. Они появятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По решению губернатора региона Евгений Куйвашева уже пять заявок на создание пяти кластеров отправлены в Минпросвещения России. За 2023 год в области планируют открыть два кластера по «Педагогике», один по «Туризму и сфере услуг» и развитие получит направление «Правоохранительная сфера и управление».

- Создание кластера для будущих педагогов позволит нам по инновационной системе «Профессионалитета» трансформировать методики обучения будущих учителей. Прорывным инструментом здесь станет уход от преобладания теоретических занятий к практикумам, внедрение новых стандартов и, конечно, акцент на трудоустройство молодых специалистов, – отметила министра образования и молодежной политики Юрия Биктуганова.

На данный момент в области работают четыре кластера. Совсем скоро, в марте этого года, появится еще одно учреждение. Оно будет строительным и объединит в себе девять образовательных организаций.

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