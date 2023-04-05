Сбитый пешеход был пьян. Фото: скриншот из видео telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском автомобиль снес пешехода. ДТП произошло на пересечении улиц Карла-Маркса – Кирова. Информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в областном ГИБДД.

- Пешеход с признаками алкогольного опьянения, переходил дорогу в неположенном месте. В настоящий момент врачи оказывают ему необходимую помощь, - сообщили в Госавтоинспекции.

На данный момент сотрудники полиции выясняют более подробные обстоятельства аварии. Момент аварии удалось запечатлеть на камеру. Видео опубликовали в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский».

Ранее в Екатеринбурге произошло ДТП с участием пожарной машины. От удара служебный транспорт опрокинулась на бок. В аварии пострадали водитель Hyundai, а также водитель и пассажир пожарной машины.

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